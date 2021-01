Unterberger: "Serve governo europeista, noi per Conte ter"

Siamo il gruppo per le autonomie e abbiamo confermato al Presidente Mattarella il sostegno di qualsiasi formazione di Governo purchè sia fortemente europeista e abbia nel programma la tutela delle minoranze linguistiche e delle autonomie speciali. Devo dire che però anche noi abbiamo una preferenza per un eventuale Conte ter perché abbiamo fatto buone esperienze con il Presidente Conte. Pensiamo che lui sia un punto di equilibrio tra tutti i partiti che formano questo Governo e se togli questo punto di equilibrio è difficile avere una stabilità in Governo.