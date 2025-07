Inchiesta urbanistica Milano, La Russa su Sala indagato

"La giunta Sala dimostri di avere la maggioranza sull'urbanistica. Se non ha la maggioranza su una linea che per Milano è fondamentale, tragga le conseguenze", ha commentato così Ignazio La Russa l'inchiesta urbanistica milanese, in cui è indagato anche il sindaco Giuseppe Sala. "Non ho niente da dire sull'iniziativa giudiziaria. Ricordate quando al Senato arrivò quella 'leggina' che volevano votare e che chiamavano 'Salva Milano'? Io dissi che questo è un 'Salva giunta Sala'. Una maggioranza che non è tale su temi come l'urbanistica a Milano non ha motivo d'esistere. Il Pd è spaccato. I verdi contrari", ha continuato il presidente del Senato, presente questa mattina al convegno 'Ricordando Paolo Borsellino e Giovanni Falcone: l'importanza della confisca dei beni alla criminalità organizzata a Palazzo Lombardia, a Milano.