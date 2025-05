Urso: "Ex Ilva negoziato complicato, ma in fase cruciale"

"Il negoziato con gli azeri, reso molto più complicato da quanto accaduto con l'inibizione all'uso di uno dei due altoforni, prosegue con intensità". Lo ha detto il ministro delle Imprese e Made in Italy, Adolfo Urso, prima della visita sull'Amerigo Vespucci a Civitavecchia, 16ª tappa del tour Mediterraneo. "In piena trasparenza - ha aggiunto -, in Parlamento ho chiesto la piena collaborazione degli altri attori istituzionali, e nello specifico della regione Puglia, del Comune di Taranto, della provincia e ovviamente degli altri ministeri, affinché sia al più presto realizzato quell'accordo di programma che contenga in sé il piano di piena de-carbonizzazione che ho già illustrato a tutti gli attori nell'arco di 12 anni, con tre fasi graduali così da avere finalmente un'autorizzazione integrale ambientale che sia certamente la più avanzata in Europa sul piano della tutela della salute dell'ambiente ma anche sostenibile economicamente".