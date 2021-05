Vaccini, dal 3-6 aperto a tutti, stop fasce d'età

Le novità che arrivano anche sul fronte della campagna vaccinale inducono il Ministro Speranza a pronunciare frasi di ottimismo verso un futuro che a questo punto si può programmare, dice e in effetti con l'arrivo di un'altra ventina di milioni di dosi e l'apertura dal 3 giugno al vaccino per tutti senza più limiti di fasce d'età sono ulteriori passi in avanti come il via libera dell'AIFA a Pfizer per i 12 quindicenni in dirittura d'arrivo, tutto ciò accade mentre il clima nella maggioranza registra una certa serenità come si è visto riguardo al decreto sulla governance del Recovery e anche quello sulle semplificazioni dove comunque qualche distinguo e qualche messa a punto da fare ancora resta su appalti e subappalti con per esempio Forza Italia che torna a dire che il codice va cambiato e l'abuso d'ufficio va rivisto. Dai Cinque Stelle Licheri si dice soddisfatto dell'operato del governo. "Semplificazione delle norme per accedere al super bonus al 110% e avanti velocemente con gli appalti nel rispetto della legalità e dei diritti dei lavoratori, il Movimento Cinque Stelle lavora per far ripartire il paese con i soldi del Recovery ottenuti in Europa dal Presidente Conte." I partiti di maggioranza nel frattempo marcano comunque le distanze fra loro anche in vista delle prossime amministrative e Salvini parla di leadership. "Il premier lo sceglieranno gli italiani, io quando scelgono i cittadini sono solo felice non posso essere preoccupato e ho l'ambizione e la sensazione di poter guidare questa straordinaria forza che è prima in Italia per il momento purtroppo solo nei sondaggi e presto lo sarà anche nel voto vero." Il leader della Lega fa poi sapere di avere sentito Berlusconi e che il presidente di Forza Italia sta bene.