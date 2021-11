Vaccini, Draghi: governo deve essere compatto

Quelle che sembravano essere delle diversità di posizioni prima del Consiglio dei Ministri, poi, durante il Consiglio dei Ministri, sono in effetti sparite. Quindi la decisione è stata unanime e questa è una prima osservazione, molto importante, anche proprio per ricucire, questa situazione di contrapposizione, tra chi si vaccina non si vaccina, che il Governo sia compatto, nelle sue determinazioni. Non ci siano, come dire, cedimenti, posizioni un po' diverse, come abbiamo visto, purtroppo, tante altre volte nella storia italiana.