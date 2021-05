Dobbiamo ovviamente mettere fine a questa pandemia, questo ovviamente ovunque non solamente nei paesi che appartengono al cosiddetto mondo ricco, abbiamo un vero e proprio imperativo e cioè aiutare i paesi poveri che possono, in effetti, accedere a dei vaccini efficaci. É vero che abbiamo diversi altri motivi che ci portano avanti in questo momento noi ... fatti capire che ci sono probabilità di avere delle mutazioni, quindi queste mutazioni potrebbero rendere parzialmente inutili anche le campagne vaccinali di maggior successo.