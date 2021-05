Vaccini, Fedriga: fetta di resistenza tra popolazione

Adesso ci manca un tassello importante che è quello delle adesioni, dove in alcuni casi non sono sufficienti a coprire la disponibilità di vaccino. E per questo aprire il target è estremamente importante perché altrimenti si rischia di rallentare la campagna vaccinale, oggi non più perché mancano i vaccini, non perché manca un'organizzazione, ma perché manca chi vaccinare. E c'è una fetta di popolazione che ha resistenza, che fa resistenza al vaccino. E la cosa che sorprende, dicevo, magari una parte di queste sono gli stessi che vorrebbero, anche legittimamente, ritornare alla vita normale e si facesse come se il virus non esistesse.