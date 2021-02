Vaccini, Ue: trattative parallele contrarie a strategia

La risposta del portavoce della commissione europea è chiara: acquistare dosi extra di vaccini anticovid 19 non si può. Una posizione che sembra dunque chiudere la porta alla proposta portata avanti dal presidente della Regione Veneto Luca Zaia, acquistare autonomamente vaccini, insieme ad altre regioni, come l'Emilia Romagna. Tuttavia, anche nelle ultime ore il governatore ha ribadito che c'è un nuovo scenario che prevede una quota in mano agli intermediari, al di fuori degli accordi europei. Ne parleremo con il Ministero della salute e se le carte non sono a posto, non ci muoveremo di un millimetro. Ma proprio il Ministero ha sempre sottolineato che la strategia, all'interno della quale si muove l'Italia, è quella europea, che vincola gli stati membri e non permette acquisti di dosi extra, se non violando gli accordi.