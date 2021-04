Nelle scorse ore abbiamo raggiunto un accordo su un protocollo che consentirà alle vaccinazioni anche sui luoghi di lavoro. Tutte le imprese, che vorranno aderire a questo protocollo, potranno farlo utilizzando i medici del lavoro, gli uffici e gli ambulatori dell'INAIL, organizzandosi tra di loro e avvalendosi di altre strutture. É un canale in più, per mettere in sicurezza i lavoratori e le lavoratrici, per far ripartire il paese e per dare una mano in modo concreto alla nostra economia.