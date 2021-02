Vaccino, Misiani: obiettivo da raggiungere entro l'estate

L'obiettivo di un Paese con la maggioranza della popolazione vaccinata entro l'estate non deve essere un'utopia, ma un obiettivo concretamente raggiungibile. Lo possiamo fare, naturalmente molto dipende dalla celerità della fornitura dei vaccini da parte delle aziende farmaceutiche coinvolte, da questo punto di vista il taglio che voi annunciavate da parte di AstraZeneca non è una buona notizia. Poi naturalmente c'è un tema di organizzazione che vede coinvolte le regioni e quindi torno la necessità di uno strettissimo gioco di squadra, secondo uno spirito di leale collaborazione, altrimenti non ce la facciamo.