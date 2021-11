Variante Omicron, Governo alza la guardia e punta su vaccini

Una variante che complica le cose, che preoccupa, come avverte l'Organizzazione Mondiale della Sanità e che richiede un supplemento di attenzione come spiega il Governo. Approccio prudente e responsabile più che mai, dice il Ministro della Salute Roberto Speranza. La via maestra resta quella della vaccinazione e il record di terze somministrazioni rappresenta un dato incoraggiante, così come l'aumento delle prime dosi per quel numero comunque considerevole di attuali non vaccinati. Ma serve tenere alta la guardia e considerare ulteriori accorgimenti. Dalla task force allo Spallanzani, al già operativo blocco dei voli in entrata dalla Africa australe, epicentro e focolaio della nuova Omicron, con tanto di Unità di Crisi della Farnesina attivata per l'assistenza ai connazionali interessati dallo stop. Alzare dunque il livello di attenzione, rafforzare il tracciamento e il sequenziamento in caso di focolaio di viaggiatori provenienti da Paesi caratterizzati da un rapido e anomalo incremento dei casi e poi la spinta dei sindaci, in previsione della crescita da assembramenti per le vie dello shopping natalizio soprattutto nelle grandi città, per l'utilizzo delle mascherine anche all'aperto. Misure che insieme a quelle varate dal Governo nell'ultimo decreto, quello del super Green pass, attivo dal prossimo 6 dicembre dovrebbero essere il primo importante argine alla quarta ondata che sta colpendo duramente gli stati confinanti e che sta portando l'Italia ad una costante e progressiva crescita dei contagi. "Le nuove misure che sono state messe in campo mi auguro possano servire a contenere la pandemia e dare sicurezza alle attività economiche. Io voglio ricordare questo, dalla zona gialla in poi ci sono maggiori aperture utilizzando il Green Pass rafforzato." Obiettivo salvare il Natale, aveva ho spiegato il Premier Draghi e con lui l'intero esecutivo. Essere prudenti per preservare i risultati raggiunti fino ad ora per evitare rischi e riuscire a conservare quello che gli italiani si sono conquistati, quella seppur limitata normalità che consente di evitare chiusure e contraccolpi all'economia e alla ripresa in atto.