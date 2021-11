Veltroni: mi auguro presidente Repubblica garante di tutti

Io mi auguro però che l' elezione del Presidente della Repubblica avvenga in un clima che corrisponda allo stato d'animo del Paese in questo momento, ecco. Quello che mi auguro venga risparmiato è l' idea di un paramento sfilacciato, di decine di votazioni. Mi auguro che in tutti scatti il senso di responsabilità necessario per assicurare al Paese un Presidente della Repubblica garante di tutti gli italiani e contemporaneamente la prosecuzione della legislatura a concludere per approvare quelle riforme, quindi far affluire queste risorse cui l'Italia ha bisogno. Sarebbe diciamo un esito ordinato. L'unica cosa che l'Italia non si può permettere è una situazione del tipo di quella che abbiamo registrato invece in altre elezioni presidenziali, pensiamo a quella del 92.