Veltroni su clima: rischio conseguenze molto forti

Sicuramente si sono fatti dei passi avanti, però qui non è un problema di passi. Qui bisogna fare dei salti in avanti. Cioè bisogna naturalmente, con la serietà e la responsabilità che si deve, sapendo che la transizione ecologica non è una passeggiata di salute. Comporta costi, comporta oneri, comporta sacrifici anche cambiamenti radicali di abitudine. Però siamo in una situazione della quale o verranno prese le determinazioni necessarie per ridurre gli aumenti di temperatura, che ormai hanno raggiunto livelli parossistici nella storia più recente del clima, oppure il rischio di avere delle conseguenze sociali, politiche, anche in termini di conflitti molto molto forti.