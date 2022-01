Come ha detto Letta occorre in qualche modo garantire una sorta di doppia elezione. Un Capo dello Stato che è nello stesso spirito di Mattarella, sia davvero un garante dell'Unità Nazionale e di questa necessità e al tempo stesso la continuità di un'azione di Governo che sia la più, diciamo, condivisa possibile. Per un anno ancora l'Italia ha bisogno di una tregua, di evitare risse. Pensate a 4-5 mesi di campagna elettorale. Tutto qui. Quindi, via candidature divisive.