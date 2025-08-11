Vertice Alaska, Salvini: ho fiducia in Trump per un accordo

Ho fiducia che riesca Trump a fare quello che l'Europa in questi ormai tre anni e mezzo non è riuscita a fare. E quindi a mettere intorno a un tavolo i due contendenti a convincerli, se non a costringerli, a trovare un accordo. Quindi ci credo. Mi spiace che gran parte della stampa italiana preannunci il fallimento, quattro giorni prima di un vertice che spero possa essere risolutivo, e quindi non sappiamo come andrà. Però, avere un incontro Trump, Putin, Zelensky piuttosto che non averlo, è già una buona notizia. .