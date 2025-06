Vertice Nato, Meloni soddisfatta dopo incontro con i leader

Si investe più in difesa non per compiacere qualcuno, ma perché in questo momento è necessario farlo. Giorgio Meloni lascia il vertice Nato dell'Aja soddisfatta per la compattezza non scontata dell'alleanza atlantica. Alla fine tutti firmano rafforzando quel pilastro europeo che di fronte a divisioni ne sarebbe uscito compromesso. Anche la Spagna, sottolinea Meloni con un pizzico di ironia, ha siglato lo stesso documento. Per l'Italia come per gli altri, l'esborso è tanto doveroso quanto significativo, la premier conferma che non ci sarà nuovo debito con l'Europa, nessuna clausola di salvaguardia, ma soprattutto nessun taglio. "Spese necessarie per rafforzare ovviamente la nostra difesa, per rafforzare la nostra sicurezza in un contesto che lo necessita, ma in una dimensione che ci consente di assumere questi impegni, sapendo già che non distoglieremo neanche un euro dalle altre priorità del Governo a difesa e a tutela degli italiani. Quindi parliamo di un incremento delle spese in difesa dell'1,5% in 10 anni". La ceda a fianco del Presidente Trump conferma i buoni uffici con Washington, il sostegno a Kiev viene reiterato, sia dall'America che dai partner europei che si vedono con Zelensky, ottimista sulla tenuta della tregua in Iran, convinta che il momento sia propizio per risolvere anche il capitolo Gaza. Partite intrecciate che si intrecciano a loro volta con quella dei dazi. Meloni spinge per un accordo e fissa l'asticella del 10% come possibile punto di caduta. "Io sono abbastanza d'accordo perché non penso che la misura del 10% quando ne abbiamo parlato con tutte quante le imprese non era per noi particolarmente impattante. Dopodiché penso che una misura, una decisione al 10% ci consenta anche, per quello che ci riguarda, di continuare a lavorare su delle cose che a noi stanno particolarmente a cuore anche rispetto ad alcune contestazioni che gli Stati Uniti ci muovono". Sono responsabile, taglia corto la premier, non lascerò conti aperti a chi verrà dopo di me, ed anche sulla difesa è convinta che l'aumento di budget possa trasformarsi in un'opportunità di crescita per le imprese italiane. .