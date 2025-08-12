Vertice Ue-Usa: garantire integrità territoriale di Kiev

00:01:36 min
|
1 ora fa

Un prevertice, due riunioni, qualche mal di pancia e la speranza di riuscire a strappare un accordo che garantisca l'integrità territoriale di Kiev. Nel tavolo tra Paesi europei, Commissione, Consiglio Europeo, NATO, Zelensky e Trump in vista dell'incontro di Ferragosto tra Washington e Mosca, si giocano le ultime carte. A pesare, i malumori per l'esclusione dell'Ucraina e dell'Unione dai negoziati in Alaska. Un summit, in videoconferenza, in cui l'Italia si posiziona salda al fianco delle cancellerie di Bruxelles. L'obiettivo ora rimane quello di scongiurare, in tutti i modi, una svendita dei territori reclamati da Vladimir Putin. Un punto critico, quello della contropartita chiesta dal Cremlino, su cui anche il Ministro degli Esteri Antonio Tajani, si dice preoccupato, ma comunque fiducioso per il lavoro del Presidente degli Stati Uniti. Pressing anche della CEI per un accordo equo, con le parole del Cardinale Zuppi, che sottolinea: "L'ucraina non sia un oggetto, ma un soggetto in questi negoziati". Novità anche sul fronte mediorientale, con la Presidente del Consiglio che in queste ore sta avendo una serie di interlocuzioni con i vari leader del mondo arabo. Primo fra tutti il Presidente palestinese Abu Mazen, a cui esprime il suo rammarico per l'escalation militare provocata da Israele. Ma parla di Gaza anche con il Principe ereditario saudita Bin Salman, con cui si dice d'accordo per arrivare a un cessate il fuoco il prima possibile. Intanto aumenta il pressing delle Opposizioni che chiedono il riconoscimento dello Stato palestinese al governo italiano. Prime aperture, seppur timide, dal titolare della Farnesina, che parla di riunificazione di Gaza e Cisgiordania, senza però la presenza di Hamas. .

Eccidio di Sant'Anna di Stazzema, Mattarella: qui radice profonda della RepubblicaEccidio di Sant'Anna di Stazzema, Mattarella: qui radice profonda della Repubblica
politica
Eccidio Stazzema, Mattarella: radice profonda Repubblica
00:01:55 min
| 5 ore fa
Accordo su ex Ilva, Urso ed Emiliano a TarantoAccordo su ex Ilva, Urso ed Emiliano a Taranto
politica
Accordo su ex Ilva, Urso ed Emiliano a Taranto
00:01:26 min
| 7 ore fa
ERROR! Ex Ilva, Emiliano: uscire dal dramma industriale e decarbonizzareERROR! Ex Ilva, Emiliano: uscire dal dramma industriale e decarbonizzare
politica
Ex Ilva, Emiliano: uscire dal dramma e decarbonizzare
00:00:34 min
| 11 ore fa
Vertice Alaska, Salvini: ho fiducia in Trump per un accordoVertice Alaska, Salvini: ho fiducia in Trump per un accordo
politica
Vertice Alaska, Salvini: ho fiducia in Trump per un accordo
00:00:38 min
| 1 giorno fa
Ucraina, Tajani avverte: "Ue partecipi a negoziati". Telefonata Meloni-AbbasUcraina, Tajani avverte: "Ue partecipi a negoziati". Telefonata Meloni-Abbas
politica
Ucraina, Tajani avverte: "Ue partecipi a negoziati"
00:01:23 min
| 1 giorno fa
Pirondini: con governo Meloni ceto medio bastonatoPirondini: con governo Meloni ceto medio bastonato
politica
Pirondini: con governo Meloni ceto medio bastonato
00:00:20 min
| 1 giorno fa
Malan: turismo in crisi? E' il contrarioMalan: turismo in crisi? E' il contrario
politica
Malan: turismo in crisi? E' il contrario
00:00:15 min
| 1 giorno fa
Governo, partiti di maggioranza preparano richieste per la manovraGoverno, partiti di maggioranza preparano richieste per la manovra
politica
Governo, partiti di maggioranza preparano richieste per la manovra
00:01:49 min
| 1 giorno fa
Ucraina, governo italiano vuole Kiev nei negoziati. Opposizioni: no risiko Putin-TrumpUcraina, governo italiano vuole Kiev nei negoziati. Opposizioni: no risiko Putin-Trump
politica
Ucraina, governo italiano vuole Kiev nei negoziati
00:01:36 min
| 2 giorni fa
Finanziaria, Licheri: zero misure per aiutare cittadiniFinanziaria, Licheri: zero misure per aiutare cittadini
politica
Finanziaria, Licheri: zero misure per aiutare cittadini
00:00:31 min
| 2 giorni fa
Parlamento in vacanza ma a settembre si corre sulle riformeParlamento in vacanza ma a settembre si corre sulle riforme
politica
Parlamento in vacanza ma a settembre si corre sulle riforme
00:02:16 min
| 2 giorni fa
Ucraina, Calenda: non si può fare la pace senza KievUcraina, Calenda: non si può fare la pace senza Kiev
politica
Ucraina, Calenda: non si può fare la pace senza Kiev
00:00:14 min
| 2 giorni fa
