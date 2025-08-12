Vertice Ue-Usa: garantire integrità territoriale di Kiev

Un prevertice, due riunioni, qualche mal di pancia e la speranza di riuscire a strappare un accordo che garantisca l'integrità territoriale di Kiev. Nel tavolo tra Paesi europei, Commissione, Consiglio Europeo, NATO, Zelensky e Trump in vista dell'incontro di Ferragosto tra Washington e Mosca, si giocano le ultime carte. A pesare, i malumori per l'esclusione dell'Ucraina e dell'Unione dai negoziati in Alaska. Un summit, in videoconferenza, in cui l'Italia si posiziona salda al fianco delle cancellerie di Bruxelles. L'obiettivo ora rimane quello di scongiurare, in tutti i modi, una svendita dei territori reclamati da Vladimir Putin. Un punto critico, quello della contropartita chiesta dal Cremlino, su cui anche il Ministro degli Esteri Antonio Tajani, si dice preoccupato, ma comunque fiducioso per il lavoro del Presidente degli Stati Uniti. Pressing anche della CEI per un accordo equo, con le parole del Cardinale Zuppi, che sottolinea: "L'ucraina non sia un oggetto, ma un soggetto in questi negoziati". Novità anche sul fronte mediorientale, con la Presidente del Consiglio che in queste ore sta avendo una serie di interlocuzioni con i vari leader del mondo arabo. Primo fra tutti il Presidente palestinese Abu Mazen, a cui esprime il suo rammarico per l'escalation militare provocata da Israele. Ma parla di Gaza anche con il Principe ereditario saudita Bin Salman, con cui si dice d'accordo per arrivare a un cessate il fuoco il prima possibile. Intanto aumenta il pressing delle Opposizioni che chiedono il riconoscimento dello Stato palestinese al governo italiano. Prime aperture, seppur timide, dal titolare della Farnesina, che parla di riunificazione di Gaza e Cisgiordania, senza però la presenza di Hamas. .