Viminale, Piantedosi: "Crollo sbarchi nei mesi estivi"

Nei primi 15 giorni di agosto gli immigrati irregolari sbarcati sulle coste italiane sono circa 2000, ancora tanti, ma nello stesso periodo del 2024 erano 4339 e nel 2023 erano 12070. Un dato che conferma la tendenza registrata già nel mese di luglio, gli sbarchi quest'anno crollano proprio nei mesi estivi, quando il meteo è più favorevole per le traversate in mare. Da quando siamo in carichi infatti i numeri degli sbarchi sono drasticamente calati, anche quest'anno come nel 2024, si registra una diminuzione del 60% rispetto al 2023 e confidiamo di fare ancora meglio. .