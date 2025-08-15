Viminale, Piantedosi: "Crollo sbarchi nei mesi estivi"

00:00:38 min
|
1 ora fa

Nei primi 15 giorni di agosto gli immigrati irregolari sbarcati sulle coste italiane sono circa 2000, ancora tanti, ma nello stesso periodo del 2024 erano 4339 e nel 2023 erano 12070. Un dato che conferma la tendenza registrata già nel mese di luglio, gli sbarchi quest'anno crollano proprio nei mesi estivi, quando il meteo è più favorevole per le traversate in mare. Da quando siamo in carichi infatti i numeri degli sbarchi sono drasticamente calati, anche quest'anno come nel 2024, si registra una diminuzione del 60% rispetto al 2023 e confidiamo di fare ancora meglio. .

Lampedusa, si riaccende lo scontro sull'immigrazioneLampedusa, si riaccende lo scontro sull'immigrazione
politica
Lampedusa, si riaccende lo scontro sull'immigrazione
00:01:38 min
| 14 ore fa
pubblicità
ERROR! Naufragio a Lampedusa, Lupi: determinazione nella lotta contro gli scafisti della morteERROR! Naufragio a Lampedusa, Lupi: determinazione nella lotta contro gli scafisti della morte
politica
Naufragio Lampedusa, Lupi: lotta contro scafisti della morte
00:00:15 min
| 1 giorno fa
ERROR! Carovita, Fratoianni (SI): Meloni come Berlusconi, quando la crisi colpisce gli italiani e la maggiornaza non lo vedeERROR! Carovita, Fratoianni (SI): Meloni come Berlusconi, quando la crisi colpisce gli italiani e la maggiornaza non lo vede
politica
Carovita, Fratoianni (SI): Meloni come Berlusconi
00:00:18 min
| 1 giorno fa
ERROR! Lampedusa, Fratoianni (SI): "Ennesima strage frutto di politiche sbagliate"ERROR! Lampedusa, Fratoianni (SI): "Ennesima strage frutto di politiche sbagliate"
politica
Lampedusa, Fratoianni (SI): "Strage per politiche sbagliate"
00:00:19 min
| 1 giorno fa
Strage migranti, Meloni: sgomento per le vittime, i soccorsi non bastanoStrage migranti, Meloni: sgomento per le vittime, i soccorsi non bastano
politica
Strage migranti, Meloni: sgomento per le vittime, i soccorsi non bastano
00:01:40 min
| 1 giorno fa
Migranti, Bonelli: naufragio frutto di politiche disumaneMigranti, Bonelli: naufragio frutto di politiche disumane
politica
Migranti, Bonelli: naufragio frutto di politiche disumane
00:00:17 min
| 1 giorno fa
ERROR! Medioriente, Lupi (Noi Moderati): a fianco di Israele ma invadere Gaza sarebbe un erroreERROR! Medioriente, Lupi (Noi Moderati): a fianco di Israele ma invadere Gaza sarebbe un errore
politica
Medioriente, Lupi (Noi Moderati): invadere Gaza errore
00:00:18 min
| 2 giorni fa
Ex Ilva, firmata intesa, Urso: svolta, sindacti criticiEx Ilva, firmata intesa, Urso: svolta, sindacti critici
politica
Ex Ilva, firmata intesa, Urso: svolta, sindacti critici
00:01:46 min
| 2 giorni fa
ERROR! Vertice in Alaska, Lupi (Noi Moderati): vicini a Kiev, Italia e Ue protagonisti della via diplomaticaERROR! Vertice in Alaska, Lupi (Noi Moderati): vicini a Kiev, Italia e Ue protagonisti della via diplomatica
politica
Vertice in Alaska, Lupi (Noi Moderati): vicini a Kiev
00:00:13 min
| 2 giorni fa
Ex Ilva, FIOM: "Accordo non garantisce 18mila lavoratori"Ex Ilva, FIOM: "Accordo non garantisce 18mila lavoratori"
politica
Ex Ilva, FIOM: "Accordo non garantisce 18mila lavoratori"
00:00:48 min
| 2 giorni fa
Ucraina, vertice Ue-Usa: garantire integrità territoriale di KievUcraina, vertice Ue-Usa: garantire integrità territoriale di Kiev
politica
Vertice Ue-Usa: garantire integrità territoriale di Kiev
00:01:36 min
| 2 giorni fa
Eccidio di Sant'Anna di Stazzema, Mattarella: qui radice profonda della RepubblicaEccidio di Sant'Anna di Stazzema, Mattarella: qui radice profonda della Repubblica
politica
Eccidio Stazzema, Mattarella: radice profonda Repubblica
00:01:55 min
| 2 giorni fa
Lampedusa, si riaccende lo scontro sull'immigrazioneLampedusa, si riaccende lo scontro sull'immigrazione
politica
Lampedusa, si riaccende lo scontro sull'immigrazione
00:01:38 min
| 14 ore fa
ERROR! Naufragio a Lampedusa, Lupi: determinazione nella lotta contro gli scafisti della morteERROR! Naufragio a Lampedusa, Lupi: determinazione nella lotta contro gli scafisti della morte
politica
Naufragio Lampedusa, Lupi: lotta contro scafisti della morte
00:00:15 min
| 1 giorno fa
ERROR! Carovita, Fratoianni (SI): Meloni come Berlusconi, quando la crisi colpisce gli italiani e la maggiornaza non lo vedeERROR! Carovita, Fratoianni (SI): Meloni come Berlusconi, quando la crisi colpisce gli italiani e la maggiornaza non lo vede
politica
Carovita, Fratoianni (SI): Meloni come Berlusconi
00:00:18 min
| 1 giorno fa
ERROR! Lampedusa, Fratoianni (SI): "Ennesima strage frutto di politiche sbagliate"ERROR! Lampedusa, Fratoianni (SI): "Ennesima strage frutto di politiche sbagliate"
politica
Lampedusa, Fratoianni (SI): "Strage per politiche sbagliate"
00:00:19 min
| 1 giorno fa
Strage migranti, Meloni: sgomento per le vittime, i soccorsi non bastanoStrage migranti, Meloni: sgomento per le vittime, i soccorsi non bastano
politica
Strage migranti, Meloni: sgomento per le vittime, i soccorsi non bastano
00:01:40 min
| 1 giorno fa
Migranti, Bonelli: naufragio frutto di politiche disumaneMigranti, Bonelli: naufragio frutto di politiche disumane
politica
Migranti, Bonelli: naufragio frutto di politiche disumane
00:00:17 min
| 1 giorno fa
ERROR! Medioriente, Lupi (Noi Moderati): a fianco di Israele ma invadere Gaza sarebbe un erroreERROR! Medioriente, Lupi (Noi Moderati): a fianco di Israele ma invadere Gaza sarebbe un errore
politica
Medioriente, Lupi (Noi Moderati): invadere Gaza errore
00:00:18 min
| 2 giorni fa
Ex Ilva, firmata intesa, Urso: svolta, sindacti criticiEx Ilva, firmata intesa, Urso: svolta, sindacti critici
politica
Ex Ilva, firmata intesa, Urso: svolta, sindacti critici
00:01:46 min
| 2 giorni fa
ERROR! Vertice in Alaska, Lupi (Noi Moderati): vicini a Kiev, Italia e Ue protagonisti della via diplomaticaERROR! Vertice in Alaska, Lupi (Noi Moderati): vicini a Kiev, Italia e Ue protagonisti della via diplomatica
politica
Vertice in Alaska, Lupi (Noi Moderati): vicini a Kiev
00:00:13 min
| 2 giorni fa
Ex Ilva, FIOM: "Accordo non garantisce 18mila lavoratori"Ex Ilva, FIOM: "Accordo non garantisce 18mila lavoratori"
politica
Ex Ilva, FIOM: "Accordo non garantisce 18mila lavoratori"
00:00:48 min
| 2 giorni fa
Ucraina, vertice Ue-Usa: garantire integrità territoriale di KievUcraina, vertice Ue-Usa: garantire integrità territoriale di Kiev
politica
Vertice Ue-Usa: garantire integrità territoriale di Kiev
00:01:36 min
| 2 giorni fa
Eccidio di Sant'Anna di Stazzema, Mattarella: qui radice profonda della RepubblicaEccidio di Sant'Anna di Stazzema, Mattarella: qui radice profonda della Repubblica
politica
Eccidio Stazzema, Mattarella: radice profonda Repubblica
00:01:55 min
| 2 giorni fa
Playlist di tendenza
pubblicità