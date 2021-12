Violenza donne, CdM inasprisce pene e punta a prevenzione

Braccialetto elettronico, carcere per chi lo rifiuta o manomette, fermo in caso di indizi che facciano sospettare i rischi di incolumità per la possibile vittima. E poi percorsi di recupero per i violenti, protezione per le donne e i loro figli, sostegno per gli orfani di femminicidio, pene più severe per i reati violenti in ambito domestico a chi era già stato ammonito. È questo il pacchetto di norme contro la violenza sulle donne, scritto da donne e sostenuto all'unanimità dai colleghi uomini. Sono infatti le ministre che lo hanno elaborato a presentarlo al termine del CDM che lo ha approvato. "Non credo sia mai successo che tante ministri lavorassero insieme per riparare le falle della legislazione a tutela delle donne vittime di violenza", spiega la responsabile del dicastero per il sud, Mara Carfagna, mentre tocca alla titolare della Giustizia introdurre la norma più delicata: "La possibilità di applicare il fermo, che è l'azione che può fare il pubblico ministero in caso di urgenza direttamente alla polizia giudiziaria, di fronte a gravi indizi di reati che facciano sospettare un pericolo per l'incolumità o la vita delle donne". Il Ministro per le pari opportunità, Elena Bonetti, parla dunque di impegno del Governo contro un fenomeno che definisce aberrante e sono quindi numerose le nuove norme introdotte a difesa delle vittime, compreso l'obbligo di informarle in caso di scarcerazione dell'aggressore. "Se ci sono dei gravi elementi che possano mettere a rischio la donna, la persona, allora in sede di Comitato provinciale ordine e sicurezza pubblica verrà valutata una misura della VGR, vigilanza generica radiocollegata, nel senso che comunque il luogo dove la donna vive può essere monitorato dalle forze di polizia".