Violenza online, politica mobilitata dopo caso forum mogli

1 ora fa

La prima informativa della Polizia Postale raggiungerà a breve la Procura di Roma. Il secondo passo sarà l'apertura di un fascicolo, ma alla luce della mole di denunce presentate in tutta Italia non è escluso che dell'inchiesta volta a identificare i gestori delle piattaforme incriminate e gli autori dei commenti sessisti possano entrare a far parte altre Procure. Intanto arrivano come un fiume in piena le prime reazioni. Lotttare è un diritto, denunciare è un dovere. Il forum pornografico che da vent'anni pubblicava in rete foto di donne, famose e non, ha scatenato la rabbia di Giorgia e Arianna Meloni, come persone coinvolte prima ancora che per il loro ruolo politico. In un colloquio con il Corriere della Sera, le due sorelle, gridano la loro rabbia contro quelle 200000 immagini, molte scattate senza consenso, rubate dai Social, di mogli, fidanzate o amiche di uomini che ne hanno calpestato la dignità. Ma anche di attrici, modelle, giornaliste, presentatrici e politiche. A corredo delle fotografie commenti volgari, di disprezzo, senza alcun rispetto per la privacy. "Sono disgustata da ciò che è accaduto, ha detto la Presidente del Consiglio, e voglio rivolgere la mia solidarietà e vicinanza a tutte le donne che sono state offese, insultate, e violate nell'intimità dai gestori di questo forum e dai suoi utenti. Nessuno sconto per i responsabili". Parla di "Spettacolo indegno e di una società del click che rovina la vita delle persone" Arianna Meloni, responsabile politica di Fratelli d'Italia, che preferirebbe spegnere i riflettori e usare l'arma dell'indifferenza. In attesa dei risultati dell'indagine sul forum a luci rosse che ormai ha chiuso del tutto, bipartisan è lo sdegno, così come la condanna e la solidarietà da parte di tutti i partiti politici che hanno visto le loro esponenti coinvolte loro malgrado in questa sgradevole vicenda. Elly Schlein Chiara Appendino, Daniela Santanchè, Alessandra Moretti, Maria Elena Boschi, la quale definisce quelle immagini disgustose e lancia un appello, "Non siamo oggetti a disposizione dei maschi, bisogna educare al rispetto". .

