Virus, Bombardieri: protocolli per riaperture e vaccini

Abbiamo fatto dei protocolli importanti su come rientrare al lavoro, abbiamo fatto protocolli anche per gli esercizi commerciali, per la ristorazione, chiediamo il rispetto di quei protocolli. Dovremmo però essere cauti, perché nei Paesi a noi vicini, le riaperture stanno dimostrando che sono fatte con gradualità e sono fatte soprattutto sulla base dei vaccini, ecco perché noi insistiamo sulla grande possibilità che abbiamo fatto, firmando un protocollo per vaccinare i lavoratori e le lavoratrici in fabbrica.