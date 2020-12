Virus, Bonaccini a SkyTG24: governo metta più risorse

Tra pochi giorni cominceremo le prime vaccinazioni finalmente, speriamo che sia il segno, anche simbolico, di una nuova stagione, un nuovo anno, il 2021 che con la campagna vaccinale a tappeto si possa davvero far arrivare alla luce che cominciamo a intravedere, mi auguro, in fondo al tunnel. Che Natale è e a che punto siamo Presidente? Un Natale che avviene, si celebra in situazioni che non avremmo mai pensato di dover vivere. Sappiamo che fino a che il vaccino non avrà raggiunto la cosiddetta immunità di gregge nel corso del prossimo anno sono anche e soprattutto i nostri comportamenti, il rispetto delle regole che fa la differenza. Di che cosa hanno bisogno le regioni? Noi abbiamo bisogno di ovviamente risorse perché abbiamo visto quanto sia importante la sanità pubblica. Personalmente mi auguro anche che il Governo metta più risorse di quelle che si prevedono nel recovery, non è ancora detta l'ultima parola, quindi c'è spazio per lavorare insieme e non ho dubbi che il Governo avrà la sensibilità di aumentare quelli che oggi vengono descritti come 9 miliardi che sarebbero obiettivamente insufficienti. L'ipotesi Mes è messa da parte? Mi auguro di no, vedo però che le resistenze, che rispetto ma che non condivido, ancora ci sono, io ho sempre pensato che 36 miliardi di euro a disposizione subito per la sanità pubblica in una stagione come quella che abbiamo vissuto e stiamo vivendo, sarebbero stati cosa buona e giusta. In ogni caso, se così non sarà mi aspetto che nel recovery fund ci siano le risorse adeguate per poter fare bene, anche perché noi i progetti le garantisco che li abbiamo davvero già preparati.