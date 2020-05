Virus, Lega chiede commissione inchiesta su ritardi governo

Dai primi studi, viene fuori che i primi positivi c'erano già a gennaio. Allora, se è così, quel ritardo del Governo, che da gennaio a febbraio non ha fornito alle Regioni, agli Ospedali, ai medici di base i DPI, che non ha creato dei protocolli di sicurezza, che non ha avvisato su quello che stava succedendo, forse qualche responsabilità l'ha comportata, ma questo non lo so. Abbiamo depositato, proprio lunedì, una PDL per istituire una Commissione d'inchiesta per capire se quei ritardi del Governo hanno avuto conseguenze su Piemonte, Lombardia e Emilia Romagna e immagino che il partito della trasparenza non potrà che appoggiare l'apertura di un'inchiesta parlamentare.