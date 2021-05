Vitalizi, Licheri: vergognoso difenderli. VIDEO

È proprio beffardo, ricorrere a una legge comune che riguarda le pensioni dei cittadini comuni, per difendere i vitalizi, è veramente un fatto inaccettabile. Quindi questo è un giudizio che avrebbe dovuto semplicemente pronunciarsi sulla sospensiva. In realtà è entrato nel merito in maniera veramente sfrontata, quasi provocatoria, ma non è una sfida al Movimento 5 Stelle, perché noi le sfide siamo abituati e le accettiamo. Questo è uno sputo in faccia a tutte quelle persone alle quali stiamo chiedendo sacrifici tutti i giorni.