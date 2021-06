Von Der Leyen: fine della pandemia entro il 2022

In tema di sanità noi aderiamo all'obiettivo del G7, di porre fine alla pandemia entro il 2022 accelerando la vaccinazione mondiale. E ci sono buone notizie, a oggi in Europa oltre il 50% della popolazione adulta ha ricevuto almeno una dose. Addirittura oggi 100 milioni di europei sono completamente vaccinati. Abbiamo raggiunto questo traguardo senza mai frenare le esportazioni. Delle 700 milioni di dosi prodotte nell'Unione Europea a partire dallo scorso dicembre, all'incirca 350 milioni sono state esportate in oltre 90 paesi.