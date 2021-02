Voto Rousseau, Crimi su sì a Draghi: voto vincolante

Una grande partecipazione, ancora una volta il Movimento 5 Stelle ha dato la parola ai propri iscritti e lo ha fatto proprio nell'ottica del nostro spirito che è quello della partecipazione come sapete ci sono state tante espressioni anche di voto di chi si è dichiarato per l'uno o per l'altra posizione, dando la parola ai propri iscritti noi oggi abbiamo ottenuto un mandato, quindi adesso viene il lavoro più difficile che è quello di rispettare questo mandato e il lavoro più difficile adesso è comporre questo programma di Governo, l'attività di Governo, la composizione del Governo e quindi oggi siamo pronti a metterci immediatamente al lavoro e a disposizione del Presidente incaricato per i prossimi passaggi.