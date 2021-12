Zaia a Sky TG24: "I vaccini funzionano, ospedali meno pieni"

I vaccini stanno funzionando perché noi abbiamo oggi, nelle 24 ore, più contagiati della peggiore ondata dell'anno scorso, che è stata quella di novembre-dicembre. Per dire, oggi abbiamo 5.225 contagiati. È anche vero che facciamo tre volte tanto i tamponi dell'anno scorso però è pur vero che abbiamo un terzo dei ricoverati. Un terzo di ricoverati sono circa 1.300 contro i 3.400 dell'anno scorso, e debbo dire che l'80% dei miei ricoverati in terapia intensiva sono non vaccinati e almeno uno su due è in area non critica, sono non vaccinati.