Sulle piste da sci, guardate, io raccolgo le lamentele e la preoccupazione, a volte anche la desolazione, di molti operatori. Sono preoccupati perché in un settore dove non si guadagna, si sono fatte le spese per aprire non aprire. Quindi faccio appello al governo affinché provveda a indennizzare questi danni che si sono creati inevitabilmente con questa chiusura repentina che ha colpito duramente le nostra realtà. Noi abbiamo un comparto dello sci, insomma, che è messo molto male.