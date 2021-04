Zaia: le Regioni chiedono coprifuoco alle 23, è ragionevole

Le Regioni si sono espresse, in maniera anche qui univoca. hanno chiesto le ore 23, ma non per un vezzo, semplicemente perché per dare anche qui un senso. Se permetti l'apertura dei ristoranti a pranzo e a cena all'aperto, è pur vero che alle ore 22 essere in casa vuol dire che al ristorante quantomeno deve chiudere i servizi in maniera ragionevole, a meno che uno non abiti nell'appartamento sopra al ristorante, deve chiudere, cioè ci deve essere lo sgombero almeno mezz'ora prima, calcolando mezz'ora di auto o di viaggio per tornare a casa. Per cui, noi ragionevolmente pensavamo alle 23.