Zakharova piange e canta "Bella ciao" contro Mattarella

Ancora propaganda. E ancora affondi da parte della portavoce del Ministro degli Esteri russo Maria Zakharova contro il Presidente Sergio Mattarella, che per la terza volta nell'arco di pochi giorni, torna ad essere preso di mira per il discorso pronunciato a Marsiglia. Dichiarazioni blasfeme, secondo Mosca, che avrebbero provocato anche la reazione di 20.000 cittadini italiani che, sostengono dal Crmlino, con una petizione avrebbero condannato le espressioni usate da Matterella. Un ringraziamento a costoro arriva dalla stessa Zakharova, che su Telegram ha pubblicato un video in cui piange, commentando ancora il discorso del Presidente della Repubblica italiano. Video che provocatoriamente termina con la canzone simbolo della Resistenza: Bella Ciao. Ancora sfide che il Quirinale in accordo con il Governo, non raccoglie, confermando la linea del riserbo e della serenità. "Il mondo che noi vorremmo è quello che rispetta il diritto internazionale", aveva detto Mattarella. E nulla ha più volutamente aggiunto. .