Zampa: nel calcio rigore nei comportamenti

Il comitato tecnico scientifico ha dato già un'indicazione molto chiara. Questa indicazione per riassumere é o la bolla sterile oppure io preferisco l'immagine di una famiglia di una grande comunità che si ritira e resta sana in un luogo sano. La Germania ha avuto, diciamo, ha preso la decisione che di di fronte a un contagio, la squadra non va in quarantena ci va solo il contagiato sono partiti da 4 contagi sono arrivati a 13, 14 non so più quanti sono, allora è evidente che questo ci dimostra che comunque alla fine il virus che ti ferma, perciò ci vuole un rigore grandissimo nei comportamenti. È un'assunzione di responsabilità anche da parte loro, anche da parte loro. Dopodiché io credo che una strada sia stata già indicata. Sta a loro ora decidere quale vogliono percorrere.