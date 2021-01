Zingaretti: "Con nuovi vaccini campagna di massa"

O Conte senza crisi o nulla? Ma vede, Giuseppe Conte, non lo dite a me, perché chi si ricorda agosto 2019 sa quanto io ho lavorato per un'innovazione nel Governo. Ma ora il premier è Conte, è colui che ha vinto nelle sfide importanti in Europa e sta guidando questa coalizione. Io non sono d'accordo con i partiti che scaricano sempre su qualcuno le responsabilità, ho sentito prima anche l'onorevole Bellanova sui tavoli che si sono fermati, ma se vogliamo dirci la verità, quei tavoli si sono rallentati proprio perché all'interno di quei tavoli qualcuno ha posto dei problemi, quindi in questi passaggi ci vuole grande chiarezza, io penso che lui abbia tutte le caratteristiche per continuare a guidare questa alleanza e come noi gli abbiamo chiesto e sollecitato anche promuovendo l'innovazione di contenuti che è il patto di legislatura e si è detto pronto a farlo, io ho fiducia che lo farà e continua ad avere fiducia e speranza che tutti si assumano le proprie responsabilità e non portino l'Italia su una soglia che io reputo all'insegna della confusione, non può che far danni al nostro Paese, che invece va amato e al quale vanno date delle risposte.