Zingaretti: crisi ha creato frattura

Una cosa è rilanciare, rinnovare, cambiare, aprirsi, mettersi in discussione per essere adeguati alle sfide che abbiamo davanti, altra cosa è distruggere, avere un approccio liquidatorio, aprire una crisi al buio che a mio giudizio rappresenta l'opposto della volontà di migliorare l'azione di Governo e di affrontare il problema delle persone, perché se non si rispettano le opinioni degli altri, avendo la presunzione di tenere in considerazione sempre e solo le proprie, allora viene meno la fiducia e l'esistenza stessa della possibilità di lavorare insieme.