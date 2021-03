Io penso che il Pd faccia la sua strada e gli faccio i migliori auguri. Mi auguro che la linea politica che ne emerga sia una linea politica, convincente rispetto ai principi ispiratori con cui è nato il Pd, che ha perso per strada, noi ce ne siamo andati perché li ha persi per strada, ma non abbiamo nessuna intenzione di tornare in quella casa, perché quella casa, invece, avrà un altro percorso, perché quella casa, é una casa di altri.