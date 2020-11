Zingaretti: non esistono ipotesi di cambio maggioranza

Non esiste un'ipotesi di cambio di maggioranza, non esiste un'ipotesi di cambio di Governo o di coinvolgimento del Governo di forza Italia. I primi a non volerlo, leggendo le dichiarazioni, sono proprio quelli di forza Italia, la questione è un'altra ed è molto delicata, di fronte a quanto sta accadendo noi dobbiamo eliminare o limitare lo spazio degli scontri, delle divisioni, delle polemiche, dei sotterfugi, degli egoismi di partito e ritrovare almeno sulle scelte fondamentali in campo sanitario, in campo economico, una unità del paese.