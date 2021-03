Zingaretti: rispetterò qualsiasi decisione assemblea PD

Io darò un contributo come vedete, facendo il Presidente di una regione importante, dicendo la mia dal punto di vista politico al servizio del mio partito, ma soprattutto al servizio dell'Italia, ma il tema non è un mio ripensamento. Il tema è far fare al gruppo dirigente del partito, un salto in avanti nella capacità di essere più sincero anche schietto e plurale, ma solidale, aperto, vi scongiuro, aperto all'esterno per costruire un disegno sul futuro dell'Italia. Quindi ora ci sarà l'assemblea, qualsiasi scelta faranno io la rispetterò. Ed è giusto che sia così. Andiamo avanti troviamo le forme migliori per farle. È indubbio che si era maturata l'idea del problema potessi essere io, ho tolto tutti questo problema. Ora si discuta e si costruisca perché ne ha bisogno l'Italia.