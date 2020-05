In questo momento, tantissimi hanno paura di non farcela perché la crisi è una crisi profonda, e da questo punto di vista, l'arrivo di decine di miliardi dall'Europa è una grande vittoria italiana, e ora dobbiamo spenderli bene: sull'innovazione, per le imprese, per le famiglie e soprattutto per creare lavoro vero. Dobbiamo fare in fretta, questo sarà l'impegno delle prossime settimane, affinché nessuno si senta solo.