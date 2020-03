Virus, Conte: aspettiamo formalizzazione richieste Lombardia

Io ho dato mandato al Ministro Speranza, che ha sentito il governatore Fontana, ho dato mandato al Ministro Speranza di sollecitare il governatore Fontana a formalizzare le richieste e le indicazioni, ovviamente motivandole, quindi siamo in attesa in questo momento di ricevere le richieste della Regione Lombardia e chi meglio del governatore che conosce in dettaglio il territorio e che può farci pervenire formali richieste. Ho già dichiarato, per quanto riguarda l'atteggiamento del Governo, che non c'è nessuna chiusura verso eventuali misure più restrittive.