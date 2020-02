Coronavirus, Conte: nessuno approfitti per discriminazione

La situazione è assolutamente sotto controllo, quindi che nessuno in Italia pensi addirittura di approfittare di questa situazione per manifestazioni discriminatorie o addirittura per episodi di violenza, che non potremmo assolutamente accettare. Tra i temi comuni su cui dobbiamo ritrovarci è il fatto che ci dobbiamo fidare delle autorità, da un lato scolastiche e delle autorità sanitarie. Quindi se ci dicono, com'è stato detto con circolari, prese di posizione ufficiali, che non ci sono assolutamente le condizioni per provvedimenti di esclusione, inviti i governatori anche del nord, che hanno espresso questa premura, a fidarsi ovviamente di chi ha una specifica competenza.