Virus, Di Stefano: ascoltare scienza, non allentare misure

Sarà la scienza a dirci fino a quando si va avanti. Avete visto, in questo momento, in altri Paesi nel mondo, il cosiddetto contagio di ritorno, quindi, dopo che hanno allentato le misure, il ritorno ancora più massiccio. Bisogna necessariamente ascoltare la scienza, affidarsi a loro. Diffido anche dei politici che pensano di avere la soluzione in mano. Stiamo già programmando il rilancio del Paese. Ogni giorno, io stesso lavoro per le imprese per pianificare le campagne per l'Export, per quando finirà la crisi, ma intanto dobbiamo pensare alla salute dei cittadini. Come preservare la salute ce lo dice la scienza, i medici e l'Istituto Sanitario Superiore, è lì il centro della nostra attenzione. Quando ci diranno che siamo fuori pericolo allora sarà il tempo di riaprire tutto.