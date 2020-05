Virus, Fontana: valutare i dati prima di riaprire

Il mio punto di vista è che dovremo, prima di prendere qualunque decisione, cercare di valutare i dati che ci saranno tra alcuni giorni. Credo che dopo una settimana, dieci giorni, dal momento in cui è iniziata questa parziale riapertura, si dovranno poter valutare i dati e se le cose non fossero peggiorate, sicuramente si potrà valutare l'ipotesi di riaprire, altrimenti bisognerà andare molto più cauti. Abbiamo fatto tanta fatica a non uscire, a risolvere parzialmente questa situazione.