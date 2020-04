Virus, Giarrusso: importante controlli su flusso denaro

Qui stiamo parlando di immettere 400 miliardi di euro di liquidità e di arrivare a mettere lo Stato a garanzia di un totale di somma finale che può arrivare fino a 750 miliardi di euro. Quindi ci vuole un minimo di tempo fisiologico, perché è come fare insieme 20 leggi finanziarie, per intenderci, 20 legge di bilancio e quindi ci vorrebbero 60 mesi, cioè, diciamo, con la stessa proporzione con la quale si lavora alla legge di bilancio. Questo è un primo punto, il secondo è importantissimo che bisogna controllare poi questo flusso di denaro. Rendere operativo un meccanismo così grande, e poi fare dei controlli per evitare che, come sempre, purtroppo, in Italia è avvenuto, ci siano possibili sciacalli.