Virus, Gozi: Mes? Conte vuole usarlo ma non sa come dirlo a M5S

Sono convinto che il Presidente Conte abbia già deciso di attivare, di dire si al Mes, solamente non sa come dirlo al Movimento 5 Stelle. Il tema fondamentale è quello dei ricoveri bond e del ricovero found, cioè di un fondo per la ripresa garantito da obbligazioni comuni europee. Il Mes è con modalità nuove, l'euro gruppo ha chiaramente detto che non potranno essere aggiunte ex-post, dopo, delle condizioni in più, l'unica condizione è usarlo per costi diretti e indiretti della sanità.