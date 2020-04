Virus, Salvini: se Ue è fame e morte non è nostro futuro

Spero che gli europeisti a 3 euro al chilo abbiano capito che se l'Europa è fame, morte e sacrificio non è il futuro che dobbiamo lasciare in mano ai nostri figli. Riprendiamoci in mano il nostro Paese senza andare col cappello in mano da nessuno. Viva l'Italia e viva gli italiani. E chiunque ci accosti alla mafia e a dei mendicanti si sciacqui la bocca perché abbiamo solo da insegnare ad altri popoli, e poco da imparare.