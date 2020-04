Virus, Salvini: un disastro se siamo ultimi a riaprire

Ringrazio Regione Lombardia, ringrazio tutti i Sindaci e i governatori di tutti i colori politici che stanno dando una speranza e una via d'uscita… una luce in fondo al tunnel, perché ci hanno detto che saremmo stati chiusi due settimane, poi tre settimane, poi quattro settimane, poi cinque settimane, adesso si parla di “fino a maggio non se ne riparla”, però, ricordavamo, l'Austria ha già riaperto i negozi e la Germania li riapre lunedì. Se noi siamo stati i primi a chiudere e abbiamo fatto bene, e qua io ricordo quelli che scherzavano Fontana e Zaia, che irridevano Fontane e Zaia, hanno fatto bene. Però non vorrei fossimo stati primi a chiudere e gli ultimi a riaprire. Sarebbe un disastro economico senza precedenti.