Virus, Tajani: contrari al vecchio Mes ma serve pragmatismo

La nuova veste non è il MES. Io non farei una guerra di religione né a favore né contro il MES. Io vorrei essere molto pragmatico. Servono soldi da immettere sul mercato. Se quei soldi per la sanità, per comprare strumenti, per respiratori, ossigeno, per costruire ospedali, si possono utilizzare come si utilizzano tutti gli altri soldi va bene, se ci sono delle condizionalità inaccettabili non va bene. Per cui bisogna essere pragmatici, non si tratta di dire sì,no. E si fa un dibattito sul MES in generale, sulle vecchie regole del MES, sul vecchio MES, che non ha nulla a che vedere con quanto sta accadendo oggi. C'è chi è a favore, c'è chi è contro. Io sono contro al vecchio MES.