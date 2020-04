Virus, Zingaretti: non possiamo vanificare sforzi fatti

Attendiamo, ovviamente, le scelte del Governo sulla pianificazione, quando sarà, per l'allentamento delle misure, il processo di normalizzazione, ma io condivido chi in queste ore ha detto: “Stiamo parlando della vita degli esseri umani” e sulla vita delle persone non si scherza e nessuna faciloneria, nessun dibattito politico che non sia supportato strettamente alle indicazioni della scienza, perché questo sarebbe veramente irresponsabile farlo. L'unico modo serio di pianificare quello che bisognerà pianificare è farlo sulla base della certezza scientifica. Se si molla ora si rischia di vanificare tutti gli sforzi fatti.