Zingaretti: Terapia a casa, sto meglio. Ospedali potenziati

Ciao a tutte e a tutti, io sono ancora in isolamento a casa, in assistenza domiciliare. Ho avuto un paio di giorni di febbre alta, ora sto un po' meglio. Ho iniziato la terapia antivirale, combattiamo. Volevo dire di nuovo grazie a tutte le operatrici e gli operatori della sanità, che stanno dando il massimo in questo momento, grazie alla squadra della Regione. Nel Lazio, stiamo costruendo, e va avanti, il rafforzamento della rete per essere pronti ad ogni evenienza. Abbiamo iniziato con l'ampliamento dei posti letto allo Spallanzani, poi, come sapete, il Gemelli Columbus, una struttura interamente dedicata al Covid, si chiama Covid-2, domani, aprirà una struttura a Casal Palocco, ne apriranno altre al Policlinico Umberto I, all'Eastman e al Policlinico Tor Vergata. In generale, in tutti gli ospedali delle Provincie stiamo ampliando la rete per essere pronti ad ogni evenienza.