Vitalizi, Di Maio: in piazza contro atto restaurazione

In questi giorni si stanno riprendendo i vitalizi che gli abbiamo tagliato. C'è una Commissione che ha ricevuto circa 700 ricorsi di ex Senatori che, poverini, adesso rivogliono il vitalizio. E chi c’è a capo di questa Commissione al Senato della Repubblica? C'è il Senatore Caliendo di Forza Italia, che è un Senatore che se quella Commissione approva i ricorsi e accetta, accoglie i ricorsi, avrà il vitalizio quando smetterà di fare il Senatore. C'è una sola risposta e quella risposta è il popolo italiano. E quel popolo italiano deve scendere pacificamente in piazza e manifestare pacificamente contro questo osceno atto di restaurazione.