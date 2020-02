Zaia: su polemica Governo-regioni uscita infelice di Conte

Il Presidente Conte ha sbagliato a dire che può avocare a sé i poteri perché così non funziona. Spero sia solo un'uscita infelice perché questo non è il modo di collaborare. Ha anche detto che è stato mal interpretato, ne prendo atto. Del resto, si rivolge a regioni come la Lombardia, il Veneto e la nostra vicina Emilia Romagna, che sono regioni benchmark per la qualità delle cure. Se la definizione è che noi curiamo male, non voglio neanche pensare cosa accade giù.